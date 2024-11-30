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Хоккейный агент рассказал, отразится ли резкое падение рубля на зарплатах легионеров в КХЛ

Хоккейный агент рассказал, отразится ли резкое падение рубля на зарплатах легионеров в КХЛ
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Хоккейный агент Шуми Бабаев выскзался о зарплатах легионеров в КХЛ после резкого падения курса рубля.

— Как скажутся на зарплатах легионеров падение рубля и резкое подорожание курса валют? Зарплаты иностранцев в КХЛ привязаны к доллару и евро?
— В КХЛ иностранцы находятся в том же положении, что и россияне. Поэтому скачки валют сказываются и на тех и на других. В футболе, например, контракт иностранцев привязывается к курсу валют и фиксируется на определённой отметке, а в хоккее такого нет. Хотя не удивлюсь, если новому главному тренеру «Авангарда» зафиксировали контракт относительно роста доллара или евро. Игроки, в свою очередь, получают зарплату в рублях, поэтому несут такие же потери, как и все, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
Эксклюзив
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
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