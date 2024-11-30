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Агент Шумакова: по Сергею возникают варианты, а потом срываются

Агент Шумакова: по Сергею возникают варианты, а потом срываются
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что все варианты клубов для перехода у Сергея Шумакова ранее срывались и он ждёт новых предложений.

— Давно ничего не слышно про Сергея Шумакова. Какие по нему новости?
— Он тренируется, готовится у себя в Челябинске. По Сергею возникают варианты, а потом они срываются. Ждём, когда в ближайшее время появится что-то ещё из предложений, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Напомним, 32-летний нападающий Шумаков в минувшем сезоне играл в «Ладе». В летний период он покинул тольяттинский клуб, хотя, по словам Бабаева, он хотел остаться.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» с 12:00 мск.

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