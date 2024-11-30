Передача Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу в матче с «Чикаго»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Марко Росси и Джаред Сперджен (дубль). За «Чикаго» дублем отличился Райан Донато. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.