Передача Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу в матче с «Чикаго»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23 0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp) 1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22 2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39 3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33
В составе победителей голами отметились Марко Росси и Джаред Сперджен (дубль). За «Чикаго» дублем отличился Райан Донато. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу.
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