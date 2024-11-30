Хоккейный агент — о дедлайне в КХЛ: два-три значимых перехода вполне могут состояться

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о предстоящих важных сделках.

— 27 декабря в КХЛ запланирован дедлайн. Стоит ли ждать громких сделок или, на ваш взгляд, всё пройдёт спокойно?

— Особо много трансферов я не жду. Не думаю, что мы увидим какие-то крупные суперсделки, но два-три значимых перехода вполне могут состояться. Думаю, что клубы, учитывая такой длинный регулярный чемпионат, не будут отпускать своих ведущих игроков, так как все хотят попасть в плей-офф. Вопрос в другом: если у нас изменились сроки проведения регулярки, то почему не отодвинули дедлайн хотя бы до 15 января? — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» с 12:00 мск.