Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров получил повреждение в матче с «Нэшвиллом»

Никита Кучеров получил повреждение в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает на своей площадке «Тамбу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Йози (Стэмкос) – 01:23     1:1 Чирелли (Гленденинг) – 24:06 (sh)     1:2 Хагель (Рэддиш, Хедман) – 28:18     2:2 Йози (Янковски, Евангелиста) – 31:20     2:3 Пойнт (Кучеров) – 61:01 (pp)    

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров травмировался и не появлялся на льду со второго периода встречи.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 21 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов и 21 результативных передач при коэффициенте полезности «+6».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто», а «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой».

Материалы по теме
Никита Кучеров превзошёл достижение Сидни Кросби в НХЛ

Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android