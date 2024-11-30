Никита Кучеров получил повреждение в матче с «Нэшвиллом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает на своей площадке «Тамбу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт третий период, счёт 2:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров травмировался и не появлялся на льду со второго периода встречи.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 21 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 12 голов и 21 результативных передач при коэффициенте полезности «+6».

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто», а «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой».

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