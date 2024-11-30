Лидер Востока «Каролина» проиграла дома «Флориде» с Сергеем Бобровским

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.

Ворота «Флориды" в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 26 отражённых бросков в створ из 29 (89,66%).

«Каролина» проиграла после двух побед подряд и утратила лидерство в Восточной конференции, пропустив вперёд «Нью-Джерси». «Пантерз» после двух выигрышей кряду поднялись в таблице Востока на четвёртую строчку.

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