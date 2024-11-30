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Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз, результат матча 30 ноября 2024, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

Лидер Востока «Каролина» проиграла дома «Флориде» с Сергеем Бобровским
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26     1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05     1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21     2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24     3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18     3:4 Грир (Балинскис) – 44:58     3:5 Лунделль – 49:08 (sh)     3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53    

Ворота «Флориды" в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 26 отражённых бросков в створ из 29 (89,66%).

«Каролина» проиграла после двух побед подряд и утратила лидерство в Восточной конференции, пропустив вперёд «Нью-Джерси». «Пантерз» после двух выигрышей кряду поднялись в таблице Востока на четвёртую строчку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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