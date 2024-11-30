Лидер Востока «Каролина» проиграла дома «Флориде» с Сергеем Бобровским
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26 1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp) 1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05 1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21 2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24 3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18 3:4 Грир (Балинскис) – 44:58 3:5 Лунделль – 49:08 (sh) 3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53
Ворота «Флориды" в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 26 отражённых бросков в створ из 29 (89,66%).
«Каролина» проиграла после двух побед подряд и утратила лидерство в Восточной конференции, пропустив вперёд «Нью-Джерси». «Пантерз» после двух выигрышей кряду поднялись в таблице Востока на четвёртую строчку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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