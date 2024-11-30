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Шесть очков российских игроков с шайбой Марченко помогли «Коламбусу» победить «Калгари»

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:2.

В составе «Коламбуса» шесть результативных баллов набрали российские хоккеисты. На счету нападающего Кирилла Марченко заброшенная шайба в пустые ворота и два результативных паса. Два ассиста оформил нападающий Дмитрий Воронков, один — защитник Иван Проворов.

«Блю Джекетс» выиграли в четвёртый раз в пяти последних матчах и поднялись на 11-е место в Восточной конференции. «Калгари» проиграл третью встречу подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.