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Коламбус Блю Джекетс — Калгари Флэймз, результат матча 30 ноября 2024, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

Шесть очков российских игроков с шайбой Марченко помогли «Коламбусу» победить «Калгари»
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фантилли (Проворов) – 11:56     2:0 Джонсон (Силлинджер) – 16:42     3:0 Веренски (Марченко, Воронков) – 24:43     3:1 Коулман (Андерссон, Баль) – 34:59     4:1 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 44:46     4:2 Кадри (Поспишил, Вольф) – 51:00 (pp)     5:2 Марченко (Воронков, Веренски) – 58:20    

В составе «Коламбуса» шесть результативных баллов набрали российские хоккеисты. На счету нападающего Кирилла Марченко заброшенная шайба в пустые ворота и два результативных паса. Два ассиста оформил нападающий Дмитрий Воронков, один — защитник Иван Проворов.

«Блю Джекетс» выиграли в четвёртый раз в пяти последних матчах и поднялись на 11-е место в Восточной конференции. «Калгари» проиграл третью встречу подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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