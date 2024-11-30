Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли, Брэндан Хэгел и Брендан Поинт. За «Нэшвилл» дублем отметился Роман Йози.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение во втором периоде, однако смог выйти на лёд в третьей двадцатиминутке, а в овертайме записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто», а «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой».

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