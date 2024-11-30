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Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Йози (Стэмкос) – 01:23     1:1 Чирелли (Гленденинг) – 24:06 (sh)     1:2 Хагель (Рэддиш, Хедман) – 28:18     2:2 Йози (Янковски, Евангелиста) – 31:20     2:3 Пойнт (Кучеров) – 61:01 (pp)    

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли, Брэндан Хэгел и Брендан Поинт. За «Нэшвилл» дублем отметился Роман Йози.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение во втором периоде, однако смог выйти на лёд в третьей двадцатиминутке, а в овертайме записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Торонто», а «Нэшвилл» встретится с «Миннесотой».

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