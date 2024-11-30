«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче с девятью голами, у Мирошниченко — передача
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Ли) – 03:36 1:1 Дауд (Мирошниченко, Дьюхейм) – 04:50 2:1 Уилсон – 12:10 (pp) 2:2 Ли (Добсон, Джордж) – 21:15 2:3 Маклин (Хорват, Ли) – 36:28 2:4 Хольмстрём (Холовски, Хорват) – 38:09 3:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 41:20 (pp) 4:4 Уилсон (ван Римсдайк, Макмайкл) – 47:24 5:4 Чикран (Строум, Карлсон) – 61:20
В составе победителей голами отметились Ник Дауд, Том Уилсон (дубль), Дилан Строум и Джейкоб Чикран. За «Айлендерс» отличились Симон Хольмстрём, Андерс Ли, Кайл Маклин и Симон Хольмстрём.
Российский нападающий «столичных» Иван Мирошниченко записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», а «Айлендерс» встретятся с «Баффало».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
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