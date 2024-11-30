«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче с девятью голами, у Мирошниченко — передача

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Ник Дауд, Том Уилсон (дубль), Дилан Строум и Джейкоб Чикран. За «Айлендерс» отличились Симон Хольмстрём, Андерс Ли, Кайл Маклин и Симон Хольмстрём.

Российский нападающий «столичных» Иван Мирошниченко записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», а «Айлендерс» встретятся с «Баффало».

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