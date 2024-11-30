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Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен, результат матча 30 ноября 2024, счет 8:5, НХЛ 2024-2025

«Сан-Хосе» победил «Сиэтл», забросив восемь шайб, Костин оформил «хет-трик Горди Хоу»
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 8:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07     1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03     2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25     2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58     2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp)     3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45     3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp)     4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24     5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10     6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03     6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43     7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37     8:5 Уолман – 55:13    

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — на его счету вторая заброшенная шайба «Сан-Хосе», результативный пас на пятую шайбу и драка с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном на 49-й минуте при счёте 7:5.

«Акулы» набрали 21 очко в 26 матчах и занимают 14-е место в Западной конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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