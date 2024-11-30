«Сан-Хосе» победил «Сиэтл», забросив восемь шайб, Костин оформил «хет-трик Горди Хоу»
Поделиться
В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 8:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07 1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03 2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25 2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58 2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp) 3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45 3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp) 4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24 5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10 6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03 6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43 7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37 8:5 Уолман – 55:13
Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — на его счету вторая заброшенная шайба «Сан-Хосе», результативный пас на пятую шайбу и драка с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном на 49-й минуте при счёте 7:5.
«Акулы» набрали 21 очко в 26 матчах и занимают 14-е место в Западной конференции.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
02:50
-
02:24
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:48
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:34
-
00:27
- 29 ноября 2024
-
23:59
-
23:49
-
23:39
-
23:03
-
22:48
-
22:26
-
22:17
-
21:50
-
21:46
-
20:42
-
20:11
-
19:49
-
19:24
-
19:11
-
18:38
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
17:02
-
16:38
-
15:43
-
15:25
-
15:04
-
14:45