«Сан-Хосе» победил «Сиэтл», забросив восемь шайб, Костин оформил «хет-трик Горди Хоу»

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 8:5.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — на его счету вторая заброшенная шайба «Сан-Хосе», результативный пас на пятую шайбу и драка с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном на 49-й минуте при счёте 7:5.

«Акулы» набрали 21 очко в 26 матчах и занимают 14-е место в Западной конференции.

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