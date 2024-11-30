Гол и передача Тарасенко не помогли «Детройту» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Даги Хэмилтон, Тимо Майер, Нико Хишир, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз. За «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд, Тайлер Мотт, Джастин Холл и Владимир Тарасенко, на счету которого также результативная передача.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Ванкувером», а «Нью-Джерси» встретится с «Вашингтоном».

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