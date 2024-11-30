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Гол и передача Тарасенко не помогли «Детройту» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»

Гол и передача Тарасенко не помогли «Детройту» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости одержали победу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Тарасенко (Питри, Комфер) – 03:41 (pp)     2:0 Рэймонд (Тарасенко, Питри) – 09:22     2:1 Хэмилтон – 16:05 (pp)     2:2 Майер (Хьюз, Татар) – 18:00 (pp)     3:2 Мотт (Шьяро, Комфер) – 21:26     3:3 Хишир (Майер, Ковачевич) – 31:10     3:4 Ноэсен – 36:49     3:5 Хьюз – 43:05 (pp)     4:5 Холл (Копп, Дебринкэт) – 43:27    

В составе победителей голами отметились Даги Хэмилтон, Тимо Майер, Нико Хишир, Стефан Ноэсен и Джек Хьюз. За «Ред Уингз» отличились Лукас Рэймонд, Тайлер Мотт, Джастин Холл и Владимир Тарасенко, на счету которого также результативная передача.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Ванкувером», а «Нью-Джерси» встретится с «Вашингтоном».

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