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Капризов оторвался от Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Капризов оторвался от Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 36-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2) форвард оформил результативный пас, теперь на его счету 14 голов и 22 ассиста.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23     0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp)     1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22     2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39     3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33    

Тем самым Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, оторвавшись на одно очко от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач). Лидирует в этом рейтинге форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, в активе которого 37 очков — 12 голов и 25 результативных передач.

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