Капризов оторвался от Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 36-е очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2) форвард оформил результативный пас, теперь на его счету 14 голов и 22 ассиста.

Тем самым Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, оторвавшись на одно очко от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач). Лидирует в этом рейтинге форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, в активе которого 37 очков — 12 голов и 25 результативных передач.

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