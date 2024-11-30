Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтл Кракен» Уильямом Боргеном. Клим заступился за товарища по команде — финского нападающего Микаэля Гранлунда.

По итогам эпизода Костин получил семь минут штрафа за драку и грубость (5+2), Борген — пять минут штрафа за драку.

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Матч между «Сан-Хосе» и «Сиэтлом» прошёл на домашней арене «Шаркс» «Эс-Эй-Пи-центр» в Калифорнии и завершился победой хозяев льда со счётом 8:5. Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — забросил шайбу, которая стала для него первой в текущем сезоне, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке.

Видео: Клим Костин показал, как отрабатывает хоккейную драку