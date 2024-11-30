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Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном

Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтл Кракен» Уильямом Боргеном. Клим заступился за товарища по команде — финского нападающего Микаэля Гранлунда.

По итогам эпизода Костин получил семь минут штрафа за драку и грубость (5+2), Борген — пять минут штрафа за драку.

ВИДЕО

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07     1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03     2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25     2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58     2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp)     3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45     3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp)     4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24     5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10     6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03     6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43     7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37     8:5 Уолман – 55:13    

Матч между «Сан-Хосе» и «Сиэтлом» прошёл на домашней арене «Шаркс» «Эс-Эй-Пи-центр» в Калифорнии и завершился победой хозяев льда со счётом 8:5. Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — забросил шайбу, которая стала для него первой в текущем сезоне, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке.

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Видео: Клим Костин показал, как отрабатывает хоккейную драку

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