Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтла» Уильямом Боргеном
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин устроил драку с защитником «Сиэтл Кракен» Уильямом Боргеном. Клим заступился за товарища по команде — финского нападающего Микаэля Гранлунда.
По итогам эпизода Костин получил семь минут штрафа за драку и грубость (5+2), Борген — пять минут штрафа за драку.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07 1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03 2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25 2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58 2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp) 3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45 3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp) 4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24 5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10 6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03 6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43 7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37 8:5 Уолман – 55:13
Матч между «Сан-Хосе» и «Сиэтлом» прошёл на домашней арене «Шаркс» «Эс-Эй-Пи-центр» в Калифорнии и завершился победой хозяев льда со счётом 8:5. Клим Костин оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу» — забросил шайбу, которая стала для него первой в текущем сезоне, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке.
Видео: Клим Костин показал, как отрабатывает хоккейную драку
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