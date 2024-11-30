Ассисты Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» победить «Бостон», у Задорова — «-1»

В ночь с 29 на 30 ноября в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голами отличились шведский форвард Рикард Ракелль и канадский нападающий Филип Томасино. Известные игроки «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин отметились результативными передачами.
За хозяев единственную шайбу забросил американский нападающий Чарли Койл. Российский защитник «Бостона» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Бостон» встретится дома с «Монреаль Канадиенс» 1 декабря. «Питтсбург» сыграет на своей арене с «Калгари Флэймз» также 1 декабря.
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