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Кирилл Капризов сыграл 300-й матч в НХЛ

Кирилл Капризов сыграл 300-й матч в НХЛ
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 300 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23     0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp)     1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22     2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39     3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33    

Напомним, 27-летний нападающий принял участие в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2), отметившись результативной передачей.

Кроме того, Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, оторвавшись на одно очко от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач).

Ранее сообщалось, что лишь Овечкин забил больше Капризова в равных составах за первые 300 игр в НХЛ.

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