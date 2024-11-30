Кирилл Капризов сыграл 300-й матч в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 300 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 27-летний нападающий принял участие в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2), отметившись результативной передачей.

Кроме того, Капризов вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, оторвавшись на одно очко от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач).

Ранее сообщалось, что лишь Овечкин забил больше Капризова в равных составах за первые 300 игр в НХЛ.

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