Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.
Ворота «Флориды» в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 28 отражённых бросков в створ из 31. 36-летний голкипер выиграл 407-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов, повторив достижение Гленна Холла. Следующим ориентиром для россинина теперь служит показатель замыкающего топ-10 Тони Эспозито (423).
Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691), на втором месте располагается голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (566), топ-3 замыкает Патрик Руа (551).
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