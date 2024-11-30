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Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов

Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26     1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05     1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21     2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24     3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18     3:4 Грир (Балинскис) – 44:58     3:5 Лунделль – 49:08 (sh)     3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53    

Ворота «Флориды» в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 28 отражённых бросков в створ из 31. 36-летний голкипер выиграл 407-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов, повторив достижение Гленна Холла. Следующим ориентиром для россинина теперь служит показатель замыкающего топ-10 Тони Эспозито (423).

Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691), на втором месте располагается голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (566), топ-3 замыкает Патрик Руа (551).

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