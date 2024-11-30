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Лишь два активных игрока забили больше Капризова за первые 300 игр в НХЛ

Лишь два активных игрока забили больше Капризова за первые 300 игр в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов является третьим действующим игроком по количеству голов в первых 300 играх в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23     0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp)     1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22     2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39     3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33    

На счету Капризова 174 гола. Больше россиянина забили за такое же количество первых матчей в НХЛ лишь канадский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (176) а также известный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого было 204 гола.

Напомним, 27-летний Капризов принял участие в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2), которая стала для него 300-й за карьеру в НХЛ. В рамках встречи на счету россиянина голевая передача.

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