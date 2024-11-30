Кирилл Капризов — пятый игрок по количеству очков за первые 300 матчей в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов является пятым игроком по количеству очков за первые 300 матчей в рамках Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.
На счету Капризова 366 (174+192) очков. Таким образом, единственными действующими игроками с большим количеством очков за 300 игр являются: Сидни Кросби (407), Коннор Макдэвид (394), Александр Овечкин (384) и Евгений Малкин (371).
Напомним, 27-летний Капризов принял участие в домашнем матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэк Хоукс» (3:2), который стал для него 300-м в карьере в НХЛ. В этой встрече россиянин отметился результативной передачей.
Кроме того, Капризов на данный момент занимает второе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на одно очко. На данный момент на счету канадца семь шайб и 28 передач.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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