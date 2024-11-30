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Шведский защитник Виктор Хедман повторил рекорд «Тампы» по результативным передачам в НХЛ

Шведский защитник Виктор Хедман повторил рекорд «Тампы» по результативным передачам в НХЛ
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Йози (Стэмкос) – 01:23     1:1 Чирелли (Гленденинг) – 24:06 (sh)     1:2 Хагель (Рэддиш, Хедман) – 28:18     2:2 Йози (Янковски, Евангелиста) – 31:20     2:3 Пойнт (Кучеров) – 61:01 (pp)    

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Виктор Хедман. Шведский защитник записал на свой счёт 588-й ассист за карьеру в НХЛ и повторил рекорд «Тампы» по результативным передачам. 33-летний хоккеист повторил достижение канадского форварда Мартена Сан-Луи. При этом Хедман провёл 1074 матча за клуб, а Сан-Луи остановился на отметке в 972 игры.

Примечательно, что на третьем месте располагается защищающий сейчас цвета «Нэшвилла» канадский форвард Стивен Стэмкос (582 передачи в 1082 матчах за «молний»). Четвёртое же место занимает продолжающий выступать за американский клуб российский форвард Никита Кучеров — 575 результативных передач в 747 матчах.

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