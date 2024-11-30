Шведский защитник Виктор Хедман повторил рекорд «Тампы» по результативным передачам в НХЛ

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Виктор Хедман. Шведский защитник записал на свой счёт 588-й ассист за карьеру в НХЛ и повторил рекорд «Тампы» по результативным передачам. 33-летний хоккеист повторил достижение канадского форварда Мартена Сан-Луи. При этом Хедман провёл 1074 матча за клуб, а Сан-Луи остановился на отметке в 972 игры.

Примечательно, что на третьем месте располагается защищающий сейчас цвета «Нэшвилла» канадский форвард Стивен Стэмкос (582 передачи в 1082 матчах за «молний»). Четвёртое же место занимает продолжающий выступать за американский клуб российский форвард Никита Кучеров — 575 результативных передач в 747 матчах.