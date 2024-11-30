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Сидни Кросби приблизился к Горди Хоу по передачам за один клуб за карьеру в НХЛ

Сидни Кросби приблизился к Горди Хоу по передачам за один клуб за карьеру в НХЛ
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В ночь с 29 на 30 ноября в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24     1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59     1:2 Томасино (Малкин) – 47:26    

В составе победителей результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби. Канадский форвард записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 1020-й за карьеру в НХЛ. По их числу за один клуб он продолжает занимать шестое место за всю историю североамериканской лиги.

Рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своего выступления за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Марио Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»).

Таким образом сегодня Кросби до трёх пунктов сократил отставание от Хоу по передачам за один клуб за карьеру в НХЛ.

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