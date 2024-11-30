Сидни Кросби приблизился к Горди Хоу по передачам за один клуб за карьеру в НХЛ

В ночь с 29 на 30 ноября в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби. Канадский форвард записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 1020-й за карьеру в НХЛ. По их числу за один клуб он продолжает занимать шестое место за всю историю североамериканской лиги.

Рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку, который сделал 1111 ассистов в период своего выступления за «Бостон Брюинз». Второе место занимает Уэйн Гретцки (1086, «Эдмонтон Ойлерз»), топ-3 замыкает Стив Айзерман (1063, «Детройт»). В пятёрку лучших также входят Марио Лемье (1033, «Питтсбург») и Горди Хоу (1023, «Детройт»).

Таким образом сегодня Кросби до трёх пунктов сократил отставание от Хоу по передачам за один клуб за карьеру в НХЛ.