Маккиннон — о Турнире четырёх наций: мы все уже долго ждали формат «лучшие против лучших»

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о Турнире четырёх наций, в котором с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне сыграют сборные Финляндии, Швеции, Канады и США.

– Первая игра сборной Канады на турнире Четырех наций, против Швеции, состоится 12 февраля – до нее еще больше двух месяцев. Но вы уже в предвкушении?

– Конечно, я в восторге. Очень, очень рад. Турнир в формате «лучшие против лучших» – это то, чего, мне кажется, мы все ждали уже долгое время, и это будет здорово. Думаю, все рады, что НХЛ организует этот турнир, и это будет замечательное событие.

– Предвкушение станет сильнее, когда 4 декабря будут объявлены остальные составы?

– Да, это будет волнующе. Увидим составы, сможем представить лица игроков и начать думать, как будем играть с разными парнями и что это будет за опыт. Так что это действительно захватывающе.

– На турнире вам также предстоит сыграть против одного из своих партнеров по «Эвеланш»: Микко Рантанен уже выбран в состав сборной Финляндии. Вы обсуждали с ним это противостояние?

– Нет, мы не говорили об этом. Что есть, то есть. Не думаю, что это будет чем-то странным. Я уже играл против него на чемпионате мира», – приводит слова Маккиннона пресс-служба официального сайта НХЛ.

Напомним, что ранее канадская федерация хоккея объявила первых шесть участников турнира: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).