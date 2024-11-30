Маклин Селебрини догнал Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 8:5.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Маклин Селебрини. Канадский форвард забил восьмой гол в нынешнем сезоне, благодаря чему догнал российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги.

Примечательно, что 18-летний Селебрини продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей. На этом отрезке в активе канадца четыре точных броска, а всего он забил восемь голов в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Мичков забросил восемь шайб, сыграв 22 матча.