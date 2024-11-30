Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини догнал Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги

Маклин Селебрини догнал Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 8:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07     1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03     2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25     2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58     2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp)     3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45     3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp)     4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24     5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10     6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03     6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43     7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37     8:5 Уолман – 55:13    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Маклин Селебрини. Канадский форвард забил восьмой гол в нынешнем сезоне, благодаря чему догнал российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в снайперской гонке НХЛ среди новичков лиги.

Примечательно, что 18-летний Селебрини продлил серию с заброшенными шайбами до трёх матчей. На этом отрезке в активе канадца четыре точных броска, а всего он забил восемь голов в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Мичков забросил восемь шайб, сыграв 22 матча.

Материалы по теме
Мичков делит первое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
Материалы по теме
«Нереальный». В НХЛ ошеломляюще дебютировал большой талант, установивший рекорд века
«Нереальный». В НХЛ ошеломляюще дебютировал большой талант, установивший рекорд века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android