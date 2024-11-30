Дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть лидирующий в НХЛ «Виннипег»

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.