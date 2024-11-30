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Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой. Евгений ответил, но угодил по партнёру Никиты

Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой. Евгений ответил, но угодил по партнёру Никиты
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В ночь с 29 на 30 ноября в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24     1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59     1:2 Томасино (Малкин) – 47:26    

В конце первого периода произошёл инцидент с участием двух россиян — Никиты Задорова и Евгения Малкина. Защитник «Брюинз» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинз», стоявшего к нему спиной.

Малкин произвёл ответный удар, но промахнулся и попал по другому защитнику «Бостона» — Мэйсону Лорею. В итоге оба россиянина получили от судей по малому штрафу, при этом избежав других дисциплинарных наказаний.

ВИДЕО

По итогам всего эпизода «Питтсбург» в итоге остался в большинстве, так как у «Бостона» за другое нарушение был удален ещё и форвард Тайлер Джонсон.

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