Задоров со скамейки ударил Малкина клюшкой. Евгений ответил, но угодил по партнёру Никиты

В ночь с 29 на 30 ноября в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого периода произошёл инцидент с участием двух россиян — Никиты Задорова и Евгения Малкина. Защитник «Брюинз» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинз», стоявшего к нему спиной.

Малкин произвёл ответный удар, но промахнулся и попал по другому защитнику «Бостона» — Мэйсону Лорею. В итоге оба россиянина получили от судей по малому штрафу, при этом избежав других дисциплинарных наказаний.

ВИДЕО

По итогам всего эпизода «Питтсбург» в итоге остался в большинстве, так как у «Бостона» за другое нарушение был удален ещё и форвард Тайлер Джонсон.