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«Мы с ним старые друзья». Задоров очень кратко прокомментировал инцидент с Малкиным

«Мы с ним старые друзья». Задоров очень кратко прокомментировал инцидент с Малкиным
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Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:2 ОТ) очень кратко прокомментировал инцидент, произошедший с его участием в конце первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24     1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59     1:2 Томасино (Малкин) – 47:26    

Защитник «Брюинз» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинз» Евгения Малкина, стоявшего к нему спиной. Малкин произвёл ответный удар, но промахнулся и попал по другому защитнику «Бостона» — Мэйсону Лорею. В итоге оба россиянина получили от судей по малому штрафу, при этом избежав других дисциплинарных наказаний.

После завершения встречи североамериканские журналисты спросили Задорова, есть ли у него история взаимоотношений с Малкиным, на что Никита ответил: «Мы с ним старые друзья, так что разумеется, да». После некоторой паузы Задоров добавил ещё одну фразу: «Я не буду больше говорить об этом».

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