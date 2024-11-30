«Мы с ним старые друзья». Задоров очень кратко прокомментировал инцидент с Малкиным

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:2 ОТ) очень кратко прокомментировал инцидент, произошедший с его участием в конце первого периода.

Защитник «Брюинз» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинз» Евгения Малкина, стоявшего к нему спиной. Малкин произвёл ответный удар, но промахнулся и попал по другому защитнику «Бостона» — Мэйсону Лорею. В итоге оба россиянина получили от судей по малому штрафу, при этом избежав других дисциплинарных наказаний.

После завершения встречи североамериканские журналисты спросили Задорова, есть ли у него история взаимоотношений с Малкиным, на что Никита ответил: «Мы с ним старые друзья, так что разумеется, да». После некоторой паузы Задоров добавил ещё одну фразу: «Я не буду больше говорить об этом».