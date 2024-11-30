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Гола Ничушкина и паса Маккиннона не хватило «Колорадо» для победы в матче с «Далласом»

В ночь с 29 на 30 ноября в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами отметились Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент (2+1), Джейми Бенн (1+1) и Роопе Хинц. Российские игроки Илья Любушкин и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

За гостей забивали Микко Рантанен (1+1), Арттури Лехконен и российский форвард Валерий Ничушкин. На счету известного канадского нападающего Натана Маккиннона голевая передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 18 спасений. Форвард Николай Коваленко — без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Даллас» встретится дома с «Виннипег Джетс» 2 декабря. «Колорадо» сыграет на своей арене с «Эдмонтон Ойлерз» 1 декабря.

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