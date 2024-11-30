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Даллас Старз — Колорадо Эвеланш, результат матча 30 ноября 2024, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ

Гола Ничушкина и паса Маккиннона не хватило «Колорадо» для победы в матче с «Далласом»
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В ночь с 29 на 30 ноября в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 05:36 (pp)     1:1 Ничушкин (Рантанен, Макар) – 13:56 (pp)     2:1 Марчмент (Хейсканен, Сегин) – 14:28     3:1 Бенн (Хейсканен, Стил) – 27:07     4:1 Хинц (Джонстон, Бенн) – 38:42 (pp)     4:2 Лехконен (Маккиннон, Жирар) – 41:02     4:3 Рантанен (Макар) – 48:03     5:3 Марчмент – 57:17    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами отметились Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент (2+1), Джейми Бенн (1+1) и Роопе Хинц. Российские игроки Илья Любушкин и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

За гостей забивали Микко Рантанен (1+1), Арттури Лехконен и российский форвард Валерий Ничушкин. На счету известного канадского нападающего Натана Маккиннона голевая передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 18 спасений. Форвард Николай Коваленко — без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Даллас» встретится дома с «Виннипег Джетс» 2 декабря. «Колорадо» сыграет на своей арене с «Эдмонтон Ойлерз» 1 декабря.

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