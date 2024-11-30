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Иван Барбашёв признан НХЛ второй звездой матча «Вегас» — «Виннипег»

Иван Барбашёв признан НХЛ второй звездой матча «Вегас» — «Виннипег»
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3, дубль оформил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Моррисси, Элерс) – 06:57     1:1 Хауден – 18:13     2:1 Барбашёв (Дорофеев, Айкел) – 19:44     2:2 Перфетти (Моррисси, Наместников) – 34:28     3:2 Барбашёв (Айкел, Дорофеев) – 44:43     3:3 Пионк (Флёри, Коннор) – 48:55     4:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 55:55    

По итогам матча Барбашёв был признан экспертами НХЛ его второй звездой. Первой звездой стал канадский нападающий «Вегаса» Бретт Хауден, также забросивший две шайбы. Третьей звездой матча признали американского форварда «Голден Найтс» Джека Айкела, на счету которого два результативных паса в комбинациях с голами Барбашёва.

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Видео: Иван Барбашёв показал чемпионский перстень «Вегаса»

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