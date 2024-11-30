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Юта — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 30 ноября 2024, счет 3:4 OT, НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» победил в овертайме «Юту». У Подколзина гол, Макдэвид набрал два очка
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В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Стенлунд) – 06:17     2:0 Кули (Вялимяки, Бортуццо) – 17:15     2:1 Подколзин (Драйзайтль, Стечер) – 29:44     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 34:01 (pp)     2:3 Макдэвид (Бушар, Перри) – 36:22 (pp)     3:3 Круз (Бьюгстад, Мяяття) – 43:42     3:4 Ньюджент-Хопкинс – 61:18    

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин при счёте 2:0 в пользу «Юты» забросил первую шайбу «нефтяников», положившую начало их камбэку. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два очка в большинстве, забив третий гол гостей и ассистировав Леону Драйзайтлю на второй. Немец также оформил гол+пас — с его передачи забил Подколзин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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