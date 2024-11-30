«Эдмонтон» победил в овертайме «Юту». У Подколзина гол, Макдэвид набрал два очка

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин при счёте 2:0 в пользу «Юты» забросил первую шайбу «нефтяников», положившую начало их камбэку. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два очка в большинстве, забив третий гол гостей и ассистировав Леону Драйзайтлю на второй. Немец также оформил гол+пас — с его передачи забил Подколзин.

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