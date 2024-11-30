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30 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, НБА, PFL, Александр Овечкин, Кирилл Капризов

«Вашингтон» вновь победил без Овечкина, Юран может возглавить «Химки». Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал третью победу подряд в НХЛ без российского форварда Александра Овечкина, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс», российский специалист Сергей Юран рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок», нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является третьим действующим игроком по количеству голов в первых 300 играх в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче с девятью голами, у Мирошниченко — передача.
  2. Источник: Юранодин из основных кандидатов на пост главного тренера «Химок».
  3. Лишь два активных игрока забили больше Капризова за первые 300 игр в НХЛ.
  4. Стала известна причина, по которой Гвардиола решил продлить контракт с «Манчестер Сити».
  5. Норрис взял поул в спринт-квалификации ГП Катара Формулы-1, Расселл — 2-й, Пиастри — 3-й.
  6. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» и потерпели пятое поражение подряд.
  7. Команда Дёмина выиграла шестой матч сезона NCAA, Егору не хватило двух очков до дабл-дабла.
  8. Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов.
  9. Шамиль Мусаев отправил в нокаут Магомеда Умалатова и стал победителем гран-при PFL.
  10. Назван центральный защитник, которого Анчелотти хотел бы подписать в «Реал».
  11. Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл».
  12. Стал известен срок контракта, который Салах хочет получить от «Ливерпуля».
  13. Шесть очков российских игроков с шайбой Марченко помогли «Коламбусу» победить «Калгари».
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