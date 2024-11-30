«Вашингтон» вновь победил без Овечкина, Юран может возглавить «Химки». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» одержал третью победу подряд в НХЛ без российского форварда Александра Овечкина, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс», российский специалист Сергей Юран рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок», нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является третьим действующим игроком по количеству голов в первых 300 играх в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».