НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 ноября

Вечером 29 ноября и в ночь на 30 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 34 очка после 26 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 36 очками после 24 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.