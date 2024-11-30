НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 ноября
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Вечером 29 ноября и в ночь на 30 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бринк (Фёрстер) – 03:14 2:0 Конечны (Кутюрье, Ристолайнен) – 04:24 2:1 Трочек (Кайлли, Шнайдер) – 30:20 3:1 Конечны (Санхайм) – 59:32
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23 0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp) 1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22 2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39 3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Байрэм (Бенсон) – 17:33 1:1 Дебраск (Зутер, Бёзер) – 38:12 1:2 Гарланд (Бёзер, Хьюз) – 45:15 (pp) 1:3 Зутер (Гарланд) – 49:00 2:3 Козенс (Клифтон) – 53:18 3:3 Так (Козенс, Бенсон) – 54:57 3:4 Гарланд (Хьюз, Петтерссон) – 63:59
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Йози (Стэмкос) – 01:23 1:1 Чирелли (Гленденинг) – 24:06 (sh) 1:2 Хагель (Рэддиш, Хедман) – 28:18 2:2 Йози (Янковски, Евангелиста) – 31:20 2:3 Пойнт (Кучеров) – 61:01 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фантилли – 11:56 (pp) 2:0 Джонсон (Силлинджер) – 16:42 3:0 Веренски (Марченко, Воронков) – 24:43 3:1 Коулман (Андерссон, Баль) – 34:59 4:1 Фантилли (Марченко, Фаббро) – 44:46 4:2 Кадри (Поспишил, Вольф) – 51:00 (pp) 5:2 Марченко (Воронков, Веренски) – 58:20
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Ли) – 03:36 1:1 Дауд (Мирошниченко, Дьюхейм) – 04:50 2:1 Уилсон – 12:10 (pp) 2:2 Ли (Добсон, Джордж) – 21:15 2:3 Маклин (Хорват, Ли) – 36:28 2:4 Хольмстрём (Холовски, Хорват) – 38:09 3:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 41:20 (pp) 4:4 Уилсон (ван Римсдайк, Макмайкл) – 47:24 5:4 Чикран (Строум, Карлсон) – 61:20
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26 1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp) 1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05 1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21 2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24 3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18 3:4 Грир (Балинскис) – 44:58 3:5 Лунделль – 49:08 (sh) 3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Тарасенко (Питри, Комфер) – 03:41 (pp) 2:0 Рэймонд (Тарасенко, Каспер) – 09:22 2:1 Хэмилтон – 16:05 (pp) 2:2 Майер (Хьюз, Татар) – 18:00 (pp) 3:2 Мотт (Шьяро, Комфер) – 21:26 3:3 Хишир (Майер, Ковачевич) – 31:10 3:4 Ноэсен – 36:49 3:5 Хьюз – 43:05 (pp) 4:5 Холл (Копп, Дебринкэт) – 43:27
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Лильегрен (Тоффоли, Веннберг) – 02:07 1:1 Бьёркстранд (Толванен) – 03:03 2:1 Костин (Зеттерлунд, Эклунд) – 16:25 2:2 Стивенсон (Шварц) – 16:58 2:3 Райт (Бьёркстранд, Стивенсон) – 19:16 (pp) 3:3 Смит (Гранлунд) – 22:45 3:4 Райт (Стивенсон, Эванс) – 27:20 (pp) 4:4 Уолман (Эклунд, Селебрини) – 28:24 5:4 Гранлунд (Костин, Смит) – 33:10 6:4 Селебрини (Зеттерлунд) – 34:03 6:5 Гурд (Эванс, Танев) – 39:43 7:5 Кардуэлл (Штурм, Тран) – 47:37 8:5 Уолман – 55:13
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Строум (Хеллесон, Терри) – 22:48 1:1 Тюркотт (Лаферрье) – 30:46 1:2 Лаферрье (Кларк, Дано) – 41:18
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Койл (Фредерик, Джонсон) – 01:24 1:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:59 1:2 Томасино (Малкин) – 47:26
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Моррисси, Элерс) – 06:57 1:1 Хауден – 18:13 2:1 Барбашёв (Дорофеев, Айкел) – 19:44 2:2 Перфетти (Моррисси, Наместников) – 34:28 3:2 Барбашёв (Айкел, Дорофеев) – 44:43 3:3 Пионк (Флёри, Коннор) – 48:55 4:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 55:55
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Стенлунд) – 06:17 2:0 Кули (Вялимяки, Бортуццо) – 17:15 2:1 Подколзин (Драйзайтль, Стечер) – 29:44 2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 34:01 (pp) 2:3 Макдэвид (Бушар, Перри) – 36:22 (pp) 3:3 Круз (Бьюгстад, Мяяття) – 43:42 3:4 Ньюджент-Хопкинс – 61:18
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 05:36 (pp) 1:1 Ничушкин (Рантанен, Макар) – 13:56 (pp) 2:1 Марчмент (Хейсканен, Сегин) – 14:28 3:1 Бенн (Хейсканен, Стил) – 27:07 4:1 Хинц (Джонстон, Бенн) – 38:42 (pp) 4:2 Лехконен (Маккиннон, Жирар) – 41:02 4:3 Рантанен (Макар) – 48:03 5:3 Марчмент – 57:17
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 34 очка после 26 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 36 очками после 24 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
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