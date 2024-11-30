Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил провальный второй период игры с «Айлендерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о втором периоде игры с «Нью-Йорк Айлендерс», где столичная команда пропустила три безответные шайбы.

«Во втором периоде мы сами вырыли себе яму. Данный отрезок мог стать определяющим в матче, но этого не произошло. Это я и ценю в нашей команде», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 5:4.