«Амур» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск
Поделиться
Сегодня, 30 ноября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хабаровский клуб после 30 сыгранных матчей имеет в активе 15 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков.
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
07:59
-
07:46
-
07:39
-
07:22
-
07:08
-
07:05
-
06:51
-
06:26
-
06:13
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:36
-
05:35
-
05:10
-
03:28
-
02:50
-
02:24
-
02:08
-
01:53
-
01:49
-
01:48
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:34
-
00:27
- 29 ноября 2024
-
23:59
-
23:49
-
23:39