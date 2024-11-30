«Амур» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск

Сегодня, 30 ноября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Хабаровский клуб после 30 сыгранных матчей имеет в активе 15 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков.