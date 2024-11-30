«Салават Юлаев» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» после 29 проведённых встреч набрал 40 очков. Уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак» с 44 баллами в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице Запада.