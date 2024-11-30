Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский — лучший российский вратарь по числу игр с процентом сейвов 90 и более в НХЛ

Бобровский — лучший российский вратарь по числу игр с процентом сейвов 90 и более в НХЛ
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска (90,3%) в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский провёл свою 434-ю игру с процентом сейвов 90 и более в НХЛ. По данному показателю Сергей превзошёл Николая Хабибулина (433) и установил рекорд для голкиперов из России.

Рекорд всей лиги принадлежит Мартину Бродо — 741 игра с процентом сейвов 90 и более.

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26     1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05     1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21     2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24     3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18     3:4 Грир (Балинскис) – 44:58     3:5 Лунделль – 49:08 (sh)     3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53    
Материалы по теме
Сергей Бобровский вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android