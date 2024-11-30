Бобровский — лучший российский вратарь по числу игр с процентом сейвов 90 и более в НХЛ
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска (90,3%) в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский провёл свою 434-ю игру с процентом сейвов 90 и более в НХЛ. По данному показателю Сергей превзошёл Николая Хабибулина (433) и установил рекорд для голкиперов из России.
Рекорд всей лиги принадлежит Мартину Бродо — 741 игра с процентом сейвов 90 и более.
На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Лунделль) – 02:26 1:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 05:42 (pp) 1:2 Райнхарт (Барков) – 09:05 1:3 Вераге (Ткачук, Экблад) – 11:21 2:3 Уокер (Рослович, Гостисбер) – 26:24 3:3 Робинсон (Чатфилд, Блейк) – 37:18 3:4 Грир (Балинскис) – 44:58 3:5 Лунделль – 49:08 (sh) 3:6 Беннетт (Родригес, Луостаринен) – 59:53
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