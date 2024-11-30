Бобровский — лучший российский вратарь по числу игр с процентом сейвов 90 и более в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска (90,3%) в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский провёл свою 434-ю игру с процентом сейвов 90 и более в НХЛ. По данному показателю Сергей превзошёл Николая Хабибулина (433) и установил рекорд для голкиперов из России.

Рекорд всей лиги принадлежит Мартину Бродо — 741 игра с процентом сейвов 90 и более.

На льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 6:3.