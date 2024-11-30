«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
Сегодня, 30 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Салават Юлаев» – «Спартак» 30 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Салават Юлаев» после 29 проведённых встреч набрал 40 очков. Уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Спартак» с 44 баллами в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице Запада.
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