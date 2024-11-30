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Автомобилист — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:00 мск

«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 41 очко после 29 игр.

«Трактор» в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 31 встречу, в который набрал 44 очка. Подопечные Бенуа Гру занимают первое место в турнирной таблице Востока КХЛ.

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