«Автомобилист» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 41 очко после 29 игр.

«Трактор» в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 31 встречу, в который набрал 44 очка. Подопечные Бенуа Гру занимают первое место в турнирной таблице Востока КХЛ.