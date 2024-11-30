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Мичков занимает второе место по среднему количеству очков за матч среди новичков в НХЛ

Мичков занимает второе место по среднему количеству очков за матч среди новичков в НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков занимает второе место по среднему количеству очков за матч среди новичков в НХЛ (минимум 10 сыгранных матчей). Его показатель составляет 0,77.

Лидером является форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини с показателем в 0,93. Отметим, что пятую строчку занимает российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков (0,54).

Фото: NHL

Матвей Мичков в нынешнем сезоне провёл 22 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач. Маклин Селебрини имеет в активе 13 (8+5) баллов после 14 встреч.

Ранее нападающий СКА Евгений Кузнецов дал советы российскому форварду «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову.

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