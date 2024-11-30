Форвард «Вегаса» Барбашёв оценил победный матч с «Виннипегом», где он оформил дубль

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв оценил победный матч с «Виннипег Джетс». В этой встрече нападающий оформил дубль.

«Я чувствую, что у нас сегодня было много энергии. Мы всё же позволили им вернуться в игру несколько раз, но в целом мы выстояли и набрали два важных очка», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.