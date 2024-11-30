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Форвард «Вегаса» Барбашёв оценил победный матч с «Виннипегом», где он оформил дубль

Форвард «Вегаса» Барбашёв оценил победный матч с «Виннипегом», где он оформил дубль
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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв оценил победный матч с «Виннипег Джетс». В этой встрече нападающий оформил дубль.

«Я чувствую, что у нас сегодня было много энергии. Мы всё же позволили им вернуться в игру несколько раз, но в целом мы выстояли и набрали два важных очка», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Моррисси, Элерс) – 06:57     1:1 Хауден – 18:13     2:1 Барбашёв (Дорофеев, Айкел) – 19:44     2:2 Перфетти (Моррисси, Наместников) – 34:28     3:2 Барбашёв (Айкел, Дорофеев) – 44:43     3:3 Пионк (Флёри, Коннор) – 48:55     4:3 Хауден (Карлссон, Теодор) – 55:55    
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