Главный тренер «Эдмонтона» отметил заслугу Подколзина в победе над «Ютой»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победный матч с «Ютой» и отметил игру российского форварда «нефтяников» Василия Подколзина, который забросил шайбу во встрече.

«Самым важным моментом была игра в большинстве, где мы забросили дважды. Это сделало разницу.

Большая заслуга Подколзина, который забил первый гол и дал нам немного импульса. Большую роль сделали спецбригады — было хорошее меньшинство и выдающаяся игра в большинстве», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

В ночь с 29 на 30 ноября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.