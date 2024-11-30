Форвард «Вашингтона» Мирошниченко рассказал о напутствиях от Овечкина перед матчами

Российский нападающий «столичных» Иван Мирошниченко рассказал, какие напутствия ему даёт капитан столичного клуба Александр Овечкин перед матчами в НХЛ.

— Александр Овечкин давал вам какие‑то напутствия перед матчами НХЛ?

— Он всегда даёт напутствия — например, больше бросать, играть в свой хоккей.

— Овечкин ездит с «Вашингтоном» на выезды, поддерживает командный дух. Но на льду не хватает капитана?

— Когда Саша с тобой в раздевалке и все 60 минут на игре — это одно. А когда видишь его до и после матча — это абсолютно другое. Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления, когда ты всегда с командой и не думаешь о том, что у тебя там болит. Наверное, так побыстрее идёт реабилитация даже с моральной точки зрения, — цитирует Мирошниченко «Матч ТВ».