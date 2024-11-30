Голкипер «Адмирала» Мишуров: жаль, что за победу над СКА не дают три очка

Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал о настрое команды на игру со СКА. Напомним, дальневосточный клуб победил в серии буллитов со счётом 3:2.

— Против СКА любому вратарю тяжело играть?

— Наоборот. Питер — сильный соперник и сильный раздражитель, настрой у любой команды на Питер самый максимальный, все выходят как на решающий бой. В этом плане жаль, что за победу над армейцами не дают три очка (смеётся).

Плюс СКА не сидит «дома», а играет агрессивно в атаке, много бросает. Я, как и большинство вратарей, нахожусь в лучшем тонусе, когда мне часто бросают, — цитирует Мишурова Russia-Hockey.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.