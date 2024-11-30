Голкипер «Адмирала» Мишуров: жаль, что за победу над СКА не дают три очка
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Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров рассказал о настрое команды на игру со СКА. Напомним, дальневосточный клуб победил в серии буллитов со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4) 1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4) 2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4) 2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5) 3:2 Сошников – 65:00
— Против СКА любому вратарю тяжело играть?
— Наоборот. Питер — сильный соперник и сильный раздражитель, настрой у любой команды на Питер самый максимальный, все выходят как на решающий бой. В этом плане жаль, что за победу над армейцами не дают три очка (смеётся).
Плюс СКА не сидит «дома», а играет агрессивно в атаке, много бросает. Я, как и большинство вратарей, нахожусь в лучшем тонусе, когда мне часто бросают, — цитирует Мишурова Russia-Hockey.
Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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