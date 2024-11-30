В «Нефтехимике» рассказали, какие легионеры получили приглашения сыграть на КПК

Канадские игроки «Нефтехимика» защитник Лука Профака и нападающий Жан-Себастьен Ди получили приглашения принять участие в Кубке Первого канала в составе сборной легионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора нижнекамского клуба Игоря Ларионова.

«Мы общались с лигой, получили официальное письмо от неё с вызовом на Профаку и Ди. Сейчас мы говорим с игроками, но по одному из них, возможно, потребуется в этот период профилактическое лечение, вполне возможно, что он не поедет», — заявил Ларионов.

Декабрьский международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.