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Гальченюк забил буллит в ворота СКА. Армейцы ответили двумя голами за 20 секунд

В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. Идёт второй период, счёт 3:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.