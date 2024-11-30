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Гальченюк забил буллит в ворота СКА. Армейцы ответили двумя голами за 20 секунд

Гальченюк забил буллит в ворота СКА. Армейцы ответили двумя голами за 20 секунд
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В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. Идёт второй период, счёт 3:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)    

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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