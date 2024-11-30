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«Врачи сказали, что о хоккее можно забыть». Ожиганов — о своей детской травме

«Врачи сказали, что о хоккее можно забыть». Ожиганов — о своей детской травме
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал о своей детской травме, после которой он мог покинуть хоккей.

— Когда вы в 11 лет получили серьёзную травму позвоночника, родители не отговаривали вас бросить спорт? Потому что со стороны это выглядело страшно.
— Да, у меня был перелом позвоночника, врачи сказали, что о хоккее можно забыть. Но мой детский тренер Геннадий Геннадьевич Курдин все эти мысли обрубил на корню, приехал в больницу и сразу сказал, что это фигня, даже заморачиваться не надо. Поэтому никаких мрачных мыслей у меня не было, отлежал в больнице сколько положено и начал восстанавливаться. Тренер меня быстро втянул в тренировочный процесс, даже не помню, сколько конкретно пропустил тогда, видимо, не так уж и много, месяца два-три. Курдину ни один человек из команды не был безразличен, поэтому он добивался результата в каждом своём выпуске, — цитирует Ожиганова сайт «Динамо».

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