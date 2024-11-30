«Адмирал» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сочи»

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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным. За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Георгий Солянников забросил четвёртую шайбу хозяев в матче.