«Адмирал» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сочи»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
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На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.
На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.
На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным. За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Георгий Солянников забросил четвёртую шайбу хозяев в матче.
- 30 ноября 2024
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