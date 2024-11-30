Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Сочи, результат матча 30 ноября 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Солянников (Сошников, Шестаков) – 04:43 (5x5)     1:1 Грэм (Хохлачёв) – 19:03 (5x4)     2:1 Гутик – 28:23 (5x5)     2:2 Попов (Гараев) – 40:32 (4x4)     2:3 Федотов (Мокрушев, Тянулин) – 55:24 (5x4)     3:3 Старков (Гутик) – 55:31 (5x5)     4:3 Завгородний (Солянников, Шевченко) – 57:50 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Георгий Солянников с передач Никиты Сошникова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Джесси Грэм с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На девятой минуте второго периода Даниил Гутик вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На 32-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Попов с передачи Амира Гараева сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Сергей Попов вывел гостей вперёд, оформив дубль. Через минуту Степан Старков вновь сделал счёт равным. За 2 минуты и 12 секунд до конца периода Георгий Солянников забросил четвёртую шайбу хозяев в матче.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android