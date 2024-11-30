Голкипер Марк-Андре Флёри повторил необычное достижение Мартина Бродо

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри отразил 20 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

28 ноября Флёри исполнилось 40 лет. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Марк-Андре повторил достижение Мартина Бродо – они единственные вратари в истории НХЛ, одерживавшие победы как в возрасте до 20 лет, так и после 40. При этом Флёри одержал свою первую победу в возрасте 18 лет 334 дня, а Бродо – в 19 лет 325 дней.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.