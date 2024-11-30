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Голкипер Марк-Андре Флёри повторил необычное достижение Мартина Бродо

Голкипер Марк-Андре Флёри повторил необычное достижение Мартина Бродо
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри отразил 20 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».

28 ноября Флёри исполнилось 40 лет. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Марк-Андре повторил достижение Мартина Бродо – они единственные вратари в истории НХЛ, одерживавшие победы как в возрасте до 20 лет, так и после 40. При этом Флёри одержал свою первую победу в возрасте 18 лет 334 дня, а Бродо – в 19 лет 325 дней.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Донато (Бертуцци) – 02:23     0:2 Донато (Власик, Бедард) – 25:43 (pp)     1:2 Росси (Юханссон, Капризов) – 30:22     2:2 Сперджен (Болди, Эрикссон Эк) – 30:39     3:2 Сперджен (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 37:33    
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