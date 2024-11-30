Как стало известно «Чемпионату», защитник Даррен Диц переходит в «Автомобилист».

Напомним, 31-летний игрок обороны покинул омский «Авангард» 22 ноября 2024 года. За 18 матчей текущего сезона Диц набрал четыре очка, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу.

Даррен Диц — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2022, 2023).

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 41 очко после 29 игр. В следующем матче клуб из Екатеринбурга сыграет дома с челябинским «Трактором» сегодня, 30 ноября. Встреча начнётся в 15:00 мск.