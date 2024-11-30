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Амур — СКА, результат матча 30 ноября 2024, счет 5:7, КХЛ 2024-2025

СКА в гостях победил «Амур» в ярком матче с 12 шайбами, Хайруллин набрал пять очков
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Арсений Коромыслов открыл счёт в матче. Спустя 22 секунды Игнат Коротких восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит. Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. Спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль. На 11-й минуте периода Марат Хайруллин вновь вывел СКА вперёд.

На второй минуте третьего периода Никита Смирнов сделал счёт 5:3. На четвёртой минуте периода Сергей Плотников забросил шестую шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Олег Ли сделал счёт 4:6. За две с половиной минуты до конца периода Алекс Гальченюк сократил отставание «Амура» до минимума, оформив хет-трик. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче.

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