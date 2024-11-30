Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА в гостях победил «Амур» в ярком матче с 12 шайбами, Хайруллин набрал пять очков

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Арсений Коромыслов открыл счёт в матче. Спустя 22 секунды Игнат Коротких восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Алекс Гальченюк вывел хабаровский клуб вперёд, реализовав буллит. Клуб с берегов Невы ответил двумя шайбами с разницей всего в 20 секунд. Отличились Евгений Кузнецов и Марат Хайруллин. Спустя пару минут Алекс Гальченюк сделал счёт 3:3, оформив дубль. На 11-й минуте периода Марат Хайруллин вновь вывел СКА вперёд.

На второй минуте третьего периода Никита Смирнов сделал счёт 5:3. На четвёртой минуте периода Сергей Плотников забросил шестую шайбу СКА в матче. На 15-й минуте периода Олег Ли сделал счёт 4:6. За две с половиной минуты до конца периода Алекс Гальченюк сократил отставание «Амура» до минимума, оформив хет-трик. В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче.