Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг заменил вратаря при счёте 6:3 в игре с «Амуром», Бережной пропустил дважды

Ротенберг заменил вратаря при счёте 6:3 в игре с «Амуром», Бережной пропустил дважды
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил голкипера Павла Мойсевича на 21-летнего вратаря Станислава Бережного при счёте 6:3 в игре с «Амуром».

Для Бережного эта встреча стала дебютной в лиге. Станислав пополнил состав клуба с берегов Невы в результате обмена из «Авангарда». Голкипер пропустил две шайбы за 16 сыгранных минут в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)    
Материалы по теме
Видео
СКА в гостях победил «Амур» в ярком матче с 12 шайбами, Хайруллин набрал пять очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android