Ротенберг заменил вратаря при счёте 6:3 в игре с «Амуром», Бережной пропустил дважды
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил голкипера Павла Мойсевича на 21-летнего вратаря Станислава Бережного при счёте 6:3 в игре с «Амуром».
Для Бережного эта встреча стала дебютной в лиге. Станислав пополнил состав клуба с берегов Невы в результате обмена из «Авангарда». Голкипер пропустил две шайбы за 16 сыгранных минут в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5) 1:1 Коротких (Шевченко) – 12:50 (5x5) 2:1 Гальченюк – 24:55 2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4) 2:3 Хайруллин (Никишин) – 25:54 (5x4) 3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5) 3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5) 3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5) 3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4) 4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5) 5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5) 5:7 Хайруллин (Кузнецов) – 59:39 (en)
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
13:40
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:29
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
07:59
-
07:46