Ротенберг заменил вратаря при счёте 6:3 в игре с «Амуром», Бережной пропустил дважды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил голкипера Павла Мойсевича на 21-летнего вратаря Станислава Бережного при счёте 6:3 в игре с «Амуром».

Для Бережного эта встреча стала дебютной в лиге. Станислав пополнил состав клуба с берегов Невы в результате обмена из «Авангарда». Голкипер пропустил две шайбы за 16 сыгранных минут в матче.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.