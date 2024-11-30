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Салават Юлаев — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
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Салават Юлаев — Спартак: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Салават Юлаев» — «Спартак»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 30 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Салават Юлаев» – «Спартак» 30 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Состав «Спартака»:

Фото: ХК «Спартак»

«Салават Юлаев» после 29 проведённых встреч набрал 40 очков. Уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак» с 44 баллами в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице Запада.

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